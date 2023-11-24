Staffel 8Folge 5vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 5: Übertreffe deinen Meister!
22 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Fukasaku ist begeistert von Narutos Trainingserfolgen, trotz der Rückschläge. Naruto gibt nicht auf und will die Jutsus der Weisen unbedingt erlernen. Fukasaku erkennt in den Naruto den jungen Jiraiya wieder, den er ebenfalls trainiert hat.
