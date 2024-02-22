Staffel 2Folge 36vom 22.02.2024
Naruto
Folge 36: Kabutos erstaunliches Talent
21 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade entscheidet sich doch noch gegen den Handel mit Orochimaru, woraufhin Kabuto sie angreift. Sie hat keine Chance gegen ihn, doch dann tauchen Jiraiya, Naruto und Shizune auf um ihr zu helfen. Jetzt wissen alle dass Kabuto zu Orochimaru gehört.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media