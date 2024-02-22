Staffel 2Folge 37vom 22.02.2024
Die Sache mit dem SchweinJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 37: Die Sache mit dem Schwein
21 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade hat keine Chance im Kampf gegen Kabuto, deshalb greift Jiraiya ein. Auch Naruto will helfen, doch er darf nicht. Jiraiya erteilt ihm den Auftrag, auf Tsunade und das Schwein aufzupassen, eine Aufgabe, die völlig unter Narutos Würde liegt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media