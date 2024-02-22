Staffel 2Folge 38vom 22.02.2024
Tsunades höchster EinsatzJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 38: Tsunades höchster Einsatz
21 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade schaffte es mit viel Mühe, Kabuto zu besiegen, aber nun trifft sie auf Orochimaru und dieser Kampf erfordert einiges an Vorbereitung. Vor allem muss Tsunade erst eine wichtige Entscheidung treffen, bevor sie sich ihrem Gegner stellt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media