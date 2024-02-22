Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 2Folge 38vom 22.02.2024
Tsunades höchster Einsatz

Tsunades höchster EinsatzJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 38: Tsunades höchster Einsatz

21 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Tsunade schaffte es mit viel Mühe, Kabuto zu besiegen, aber nun trifft sie auf Orochimaru und dieser Kampf erfordert einiges an Vorbereitung. Vor allem muss Tsunade erst eine wichtige Entscheidung treffen, bevor sie sich ihrem Gegner stellt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen