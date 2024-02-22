Staffel 2Folge 39vom 22.02.2024
Der neue HokageJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 39: Der neue Hokage
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Der Kampf gegen Orochimaru und Kabuto geht weiter, alle haben ihre vertrauten Geister zur Unterstützung herbei gerufen. Tsunade schafft es, Orochimaru in die Flucht zu schlagen und sie beschließt, der Hokage der fünften Generation zu werden.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media