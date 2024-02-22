Staffel 2Folge 40vom 22.02.2024
Naruto
Folge 40: Abenteuer bei den heißen Quellen
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade und Shizune gehen gemeinsam in eine Spielhalle, wo Tsunade ihr gesamtes Geld verspielt. Als Shizune den von ihr verlangten Koffer aus der Herberge holt, befindet sich darin aber kein Geld, sondern nur Schuldscheine. Naruto wird bestohlen.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media