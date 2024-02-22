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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 41vom 22.02.2024
Lass das Ninja-Leben hinter Dir - Tsunades Ankündigung

Lass das Ninja-Leben hinter Dir - Tsunades AnkündigungJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 41: Lass das Ninja-Leben hinter Dir - Tsunades Ankündigung

22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Einige Bewohner zweifeln an Tsunade, deshalb versucht sie, sich vor den Leuten zu beweisen. Sie versucht beispielsweise, die Wunden von Kakashi, Sasuke und Lee zu heilen, doch Lee ist zu schwer verletzt. Er wird wohl kein Shinobi mehr sein können.

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