Staffel 2Folge 41vom 22.02.2024
Lass das Ninja-Leben hinter Dir - Tsunades AnkündigungJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 41: Lass das Ninja-Leben hinter Dir - Tsunades Ankündigung
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Einige Bewohner zweifeln an Tsunade, deshalb versucht sie, sich vor den Leuten zu beweisen. Sie versucht beispielsweise, die Wunden von Kakashi, Sasuke und Lee zu heilen, doch Lee ist zu schwer verletzt. Er wird wohl kein Shinobi mehr sein können.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media