Staffel 2Folge 42vom 22.02.2024
Der Erbe des Willens des FeuersJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 42: Der Erbe des Willens des Feuers
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Tsunade zweifelt an ihrer Entscheidung, der neue Hokage von Konoha zu werden, weil es dort keine Casinos gibt. Als sie morgens ihr Büro betreten will, hat sich Konohamaru darin eingeschlossen und weigert sich, die Tür zu öffnen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media