Staffel 3Folge 41vom 20.12.2023
Naruto
20 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Als Sakura, Sasame und Naruto Arashi finden, erkennen sie seine neue Identität. Er hat sich in ein Monster verwandelt, sodass Naruto gegen ihn in den Kampf tritt. Sakura steht ihm dabei zur Seite und trifft eine schwerwiegende Entscheidung.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media