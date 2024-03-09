Staffel 5Folge 21vom 09.03.2024
Naruto
Folge 21: Die Versiegelte Kraft
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Yakumo Kurama ist in einem Haus gefangen. Als Naruto sich heimlich Zugang verschafft, wird er plötzlich von eigenartigen Träumen heimgesucht. Als er Kurenai von diesen erzählt, erfährt er, dass die grausamen Geschehnisse wahr geworden sind.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media