Staffel 5Folge 22vom 09.03.2024
Naruto
Folge 22: Ein Gemälde zeigt die Zukunft
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Im Wald trifft Naruto ein Mädchen, das ein Gemälde malt, welches darstellt, wie ein Blitz in Tsunades Haus einschlägt. Als das wirklich geschieht, sind alle verblüfft. Die geheimnisvolle Malerin wird von einem Anbu und Medizinern mitgenommen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media