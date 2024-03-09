Staffel 5Folge 23vom 09.03.2024
Gen-Jutsu oder Realität?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 23: Gen-Jutsu oder Realität?
23 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Die verletzte Kurenai und Yakumo werden von Team Acht nach Konoha zurückgebracht. Doch als sie in der Stadt ankommen, erleben sie eine Überraschung. Es sieht so aus, als ob während ihrer Abwesenheit ein Krieg stattgefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media