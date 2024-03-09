Staffel 5Folge 24vom 09.03.2024
Naruto
Folge 24: Ein Monster wird versiegelt
21 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Yakumo will sich an Kurenai rächen, weil diese ihre Kraft einst versiegelt hatte. Während Naruto Kurenai hilft, sucht Kiba Unterstützung bei Guy, von dem sie ein erschreckendes Geheimnis über Yakumo erfährt, das alles verändern kann.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media