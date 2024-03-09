Staffel 5Folge 25vom 09.03.2024
Eine Teetasse von unschätzbarem WertJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 25: Eine Teetasse von unschätzbarem Wert
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Shinemon beauftragt Naruto und Kiba, ihn beim Transport einer wertvollen Teetasse zu beschützen. Anscheinend haben es viele Diebe auf das wertvolle Artefakt abgesehen. Auf ihrem Weg müssen sich die drei zahlreichen Angriffen erwehren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media