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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 25vom 09.03.2024
Eine Teetasse von unschätzbarem Wert

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Naruto

Folge 25: Eine Teetasse von unschätzbarem Wert

22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12

Shinemon beauftragt Naruto und Kiba, ihn beim Transport einer wertvollen Teetasse zu beschützen. Anscheinend haben es viele Diebe auf das wertvolle Artefakt abgesehen. Auf ihrem Weg müssen sich die drei zahlreichen Angriffen erwehren.

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