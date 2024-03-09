Staffel 5Folge 26vom 09.03.2024
Naruto
Folge 26: Die Bande der Ninja-Aussteiger
20 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Sakura, Lee und Naruto sollen den Verbrecher Gantetsu in die Hauptstadt des Landes der Wälder bringen. Auf ihrem Weg dorthin erwarten sie viele Widerstände, weil sie davon ausgehen, dass Gantetsus ehemalige Gefolgsleute ihn befreien wollen.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media