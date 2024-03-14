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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 28vom 14.03.2024
Ausgestiegen bei den Aussteigern

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Naruto

Folge 28: Ausgestiegen bei den Aussteigern

21 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Während Gantetsu mittlerweile in der Hand von Todoroki ist, taucht plötzlich der Ninja-Aussteiger Monju auf. Er kann Naruto und Todoroki überwältigen und spannt sie in ein gefährliches Netz. Den beiden bleibt nicht viel Zeit, um sich zu befreien.

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