Staffel 5Folge 31vom 14.03.2024
Im NiemandslandJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 31: Im Niemandsland
22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Naruto will eine Mission in das Land der Reisfelder unternehmen, um mehr über Menmas Vergangenheit herauszufinden. Tsunade hat Bedenken, weil dort Orochimaru sein Unwesen treiben soll. Tatsächlich kommen sie in ein vollkommen verbranntes Gebiet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media