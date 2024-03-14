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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 33vom 14.03.2024
Die himmlischen Vier

Die himmlischen VierJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 33: Die himmlischen Vier

22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Gerüchte machen die Runde, dass die Handwerker eines Dorfes eine Superwaffe entwickelt haben. Bisher haben sie vor allem Kampfmittel für die Shinobi der fünf Großmächte hergestellt. Kakashi ruft Pakkun, der ihm die Informationen beschaffen soll.

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