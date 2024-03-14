Staffel 5Folge 34vom 14.03.2024
Operation RevancheJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 34: Operation Revanche
23 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Die Himmlischen Vier haben einen Plan entwickelt, um Gaara zu einem Kampf herausfordern zu können. Dafür haben sie Matsuri entführt. Gaara, Temari und Kankuro machen sich sofort auf die Suche, werden jedoch schnell aufgehalten.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media