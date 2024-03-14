Staffel 5Folge 35vom 14.03.2024
Schlechtes TimingJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 35: Schlechtes Timing
22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Die Suna-Nins können die Hilfe aus Konoha sehr gut gebrauchen, um die Himmlischen Vier zu besiegen. Doch Hoko befindet sich weiterhin auf der Flucht und hat noch immer Matsuri in seiner Gewalt. Gaara lässt sich so in eine Falle locken.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media