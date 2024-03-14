Staffel 5Folge 36vom 14.03.2024
Folge 36: Die Rückkehr des Seimei
24 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Nachdem es Hoko gelungen ist, den vom Kampf geschwächten Gaara in eine Art Käfig zu sperren, beschwört Naruto die Mumie von Seimei, den Gründer des Handwerkdorfes, herauf und stellt dieser seinen eigenen Körper zur Verfügung.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media