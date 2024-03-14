Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto

Naruto Staffel 5 Folge 36 vom 14.03.2024
Die Rückkehr des Seimei

Die Rückkehr des Seimei

Naruto

Folge 36: Die Rückkehr des Seimei

24 Min. Folge vom 14.03.2024 Ab 12

Nachdem es Hoko gelungen ist, den vom Kampf geschwächten Gaara in eine Art Käfig zu sperren, beschwört Naruto die Mumie von Seimei, den Gründer des Handwerkdorfes, herauf und stellt dieser seinen eigenen Körper zur Verfügung.

