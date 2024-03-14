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Naruto

NarutoStaffel 5Folge 37vom 14.03.2024
Die Mission Zukunft beginnt!

Die Mission Zukunft beginnt!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 37: Die Mission Zukunft beginnt!

22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Seimei steht kurz davor, Gaaras Chakra mithilfe des Monsters Shukaku aufzunehmen, als sich Gaara daran erinnert, dass man für seine Freunde alles geben muss. Daraufhin besinnt er sich seiner eigenen Kräfte und kann Shukaku zurückdrängen.

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