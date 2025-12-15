Staffel 2Folge 21vom 15.12.2025
Alles oder nichtsJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 21: Alles oder nichts
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Als Rayna erfährt, dass Luke in Afghanistan verletzt wurde, drängt sie ihn, seine Tour zu verkürzen, und schlägt vor, zu Hause gemeinsam ein Konzert zu geben, das zu den Truppen in Afghanistan übertragen wird. Derweil kommen sich Maddie und ihr leiblicher Vater Deacon immer näher. Das lässt Teddy fürchten, dass er nach und nach seine Familie verlieren könnte. Juliette fühlt sich von Jeff in die Ecke gedrängt, als der ihr droht, Avery die ganze Wahrheit zu erzählen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate