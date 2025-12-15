Staffel 3Folge 22vom 15.12.2025
Liebe kann nicht sterbenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 22: Liebe kann nicht sterben
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette ist völlig fokussiert darauf, ihr Comeback-Album fertigzustellen, sodass sie alles und jeden um sich herum vergisst, sogar ihre kleine Tochter Cadence. Avery hat schließlich genug von ihrer Ignoranz und zieht die Konsequenzen. Derweil bereitet sich Deacon auf die Operation vor, die über sein Leben entscheiden wird. Rayna und seine Freunde reden ihm zwar Mut zu, doch der Eingriff gilt als schwierig.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate