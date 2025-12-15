Staffel 5Folge 21vom 15.12.2025
Mit meinen WortenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 21: Mit meinen Worten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Maddie modelt für eine Mascarawerbung, aber ist mit der Regie nicht einverstanden. Außerdem wird Deacon dazu eingeladen, bei der Grand Ole Opry aufzutreten, doch er zögert mit seiner Zusage. Avery und Gunnar genießen derweil ihr Leben unterwegs.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate