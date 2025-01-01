Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 7
43 Min.Ab 12

Eine von Säure zerfressene Leiche wird gefunden. Das NCIS-Team recherchiert, dass es sich bei dem Toten um einen jungen Seemann handelt, der auf einem U-Boot gedient hat. Sein Verschwinden wurde jedoch von seinen Kameraden nicht bemerkt, weil ein Unbekannter seinen Platz eingenommen hat. Tony und McGee finden heraus, dass es sich um einen Öko-Terroristen handelt, der die gesamte Besatzung umbringen will, weil U-Boote mit ihren Sonartests Wale gefährden ...

