"CBS Serien"Staffel 10Folge 23
Folge 23: Helfende Augen

41 Min.Ab 12

Was stimmt nicht mit Petty Officer Lowry? Weil er sich verfolgt fühlte, griff er einen Zivilisten an. Außerdem leidet er unter partiellem Gedächtnisverlust. Bei seinen Ermittlungen stößt Gibbs auf ein Labor, in dem Lowry kein Unbekannter ist: Er nahm dort an einer Studie zu den Auswirkungen dauerhafter Überwachung teil. Kurz nach Gibbs' Nachforschungen brennt es in dem Labor ... Außerdem macht ein Ermittler des Verteidigungsministeriums dem NCIS das Leben schwer.

