Navy CIS

Trauma (2)

"CBS Serien"Staffel 10Folge 7
Trauma (2)

Trauma (2)Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Trauma (2)

42 Min.Ab 12

Captain Westcott, vom posttraumatischen Belastungssyndrom gebeutelt, öffnet sich Gibbs und einem Psychotherapeuten. Er kann sich nicht verzeihen, dass er in Afghanistan angeblich seine Männer im Stich gelassen hat. Westcotts Erinnerung an den Abend, an dem Torres totgeschlagen wurde, kehrt langsam zurück. Er erinnert sich, in der Kneipe einen Bekannten gesehen zu haben - Randall Kersey, den Gibbs und seine Leute schon befragt, aber als nicht verdächtig eingestuft hatten ...

