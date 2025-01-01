Navy CIS
Folge 8: Käufer und Verkäufer
41 Min.Ab 12
Zwei Mädchen, Lydia und Rosie, werden nachts auf der Straße überfallen und sollen entführt werden. Lydias Vater, der die beiden von der Arbeit abholen wollte, greift ein und wird beim Kampf erschossen. Die Kidnapper fahren mit Rosie davon. Das andere Mädchen, Lydia, bleibt bei Ziva und Abby, da ihre ebenfalls als Navy-Captain tätige Mutter beruflich unterwegs ist. Weil der Tote bei der Navy war, ermitteln Gibbs und sein Team - was sich äußerst schwierig gestaltet.
