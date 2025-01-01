Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

New Orleans (1)

"CBS Serien"Staffel 11Folge 18
Folge 18: New Orleans (1)

40 Min.Ab 12

Der Abgeordnete Dan McLane, ein ehemaliger Vorgesetzter von Gibbs, wird in New Orleans ermordet. In den 90er Jahren brachte er Victor Lorta hinter Gitter, der mehrere Militärs und Staatsbeamte umgebracht hatte. Nun kam McLane auf dieselbe Weise zu Tode wie Lortas Opfer. Der Ermittler Dwayne Pride, Gibbs' Freund aus alten Tagen, kommt zunächst nach Washington, um mit Vance zu sprechen. Doch dann spitzt sich die Lage in New Orleans zu ...

