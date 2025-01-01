Navy CIS
Folge 2: Anruf aus dem Weißen Haus
41 Min.Ab 12
Lieutenant Commander Ned Wallace, Vertrauter des Präsidenten, wird nahe dem Weißen Haus ermordet aufgefunden. Es gibt einige Verdächtige, darunter seine Ehefrau Trish: Stirbt Wallace, erbt sie ein Vermögen. Pikant daran ist, dass das Paar schon länger getrennt lebt. Als jedoch Wallaces Geliebte Courtney Reed nur knapp einem Mordanschlag entgeht, ermitteln Gibbs und sein Team in eine andere Richtung. Offenbar steckt Courtneys Arbeitgeber hinter den Angriffen ...
