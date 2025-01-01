Navy CIS
Folge 22: Die Rattenfänger
42 Min.Ab 16
Die Navy-Computerspezialistin Janine Wilt musste ihre Hilfsbereitschaft offenbar mit dem Leben bezahlen: Bevor sie ermordet wurdet, half sie Layna Korkmaz, die von einer Gruppe im Internet angeworben wurde, aber nicht bei deren Kampagnen mitmachen wollte. In dem Chatroom wird zu Gewalttaten und Hass gegen alles und jeden aufgerufen. Die Ermittlungen führen Gibbs und sein Team zu Bradley Simek, der augenscheinlich in den Mord verwickelt ist - und eine schwere Straftat plant ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren