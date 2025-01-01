Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 12Folge 24
Zusammen mit der CIA-Agentin Joanna Teague - der Mutter des ermordeten Ned Dorneget - heftet sich der NCIS an die Fersen der Terrorzelle "Der Ruf". Die Ermittler verfolgen die Kriminellen bis in den Irak. Gibbs setzt immer noch auf Luke Harris als Schlüssel zu den Hintermännern, doch Teague, von Rachedurst getrieben, handelt oft skrupellos und überstürzt. Schließlich kommt es zu einem dramatischen Showdown, der das Team für immer verändern wird ...

