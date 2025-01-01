Navy CIS
Folge 24: Kinder des Krieges
42 Min.Ab 16
Zusammen mit der CIA-Agentin Joanna Teague - der Mutter des ermordeten Ned Dorneget - heftet sich der NCIS an die Fersen der Terrorzelle "Der Ruf". Die Ermittler verfolgen die Kriminellen bis in den Irak. Gibbs setzt immer noch auf Luke Harris als Schlüssel zu den Hintermännern, doch Teague, von Rachedurst getrieben, handelt oft skrupellos und überstürzt. Schließlich kommt es zu einem dramatischen Showdown, der das Team für immer verändern wird ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
