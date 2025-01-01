Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Blutsbrüder

Staffel 13Folge 10
Blutsbrüder

Navy CIS

Folge 10: Blutsbrüder

42 Min.Ab 12

Wenn er nicht bald eine Knochenmarkspende erhält, stirbt Lieutenant Alex Quinn an Leukämie. Seine letzte Hoffnung ist sein Bruder Sean, doch der ist wie vom Erdboden verschluckt. Gibbs und seine Leute machen sich auf die Suche nach Sean und finden einige interessante Dinge über den jungen Mann heraus: Er arbeitete nicht nur für einen Geldfälscherring, sondern auch für das FBI, bevor er spurlos verschwand ...

