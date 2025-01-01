Navy CIS
Folge 10: Blutsbrüder
42 Min.Ab 12
Wenn er nicht bald eine Knochenmarkspende erhält, stirbt Lieutenant Alex Quinn an Leukämie. Seine letzte Hoffnung ist sein Bruder Sean, doch der ist wie vom Erdboden verschluckt. Gibbs und seine Leute machen sich auf die Suche nach Sean und finden einige interessante Dinge über den jungen Mann heraus: Er arbeitete nicht nur für einen Geldfälscherring, sondern auch für das FBI, bevor er spurlos verschwand ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
