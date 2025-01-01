Navy CIS
Folge 15: Aktion und Reaktion
39 Min.Ab 12
SecNav Sarah Porter ist außer sich: Ihre Tochter Megan wurde entführt! Gibbs und seine Leute beginnen mit Unterstützung von FBI-Mann Fornell zu ermitteln und finden bald heraus, dass der Ex-Söldner Dixon noch eine Rechnung mit Porter offen hat. Außerdem wird klar, dass Justine Wolfe, die Lebensgefährtin von Porters Ex-Mann Richard, in die Entführung verwickelt ist. Dann eskaliert die Situation ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© CBS International Television
