Navy CIS
Folge 21: Der Spion, der mich liebte
40 Min.Ab 12
Die britischen Häftlinge Cassio Chavez und Jacob Scott kamen in einem Frachtcontainer aus Europa in die USA und sind nun spurlos verschwunden. Eine Spur führt in eine Lasertag-Arena, deren Besitzerin sie mit Waffen und Geld versorgte - und schließlich sterben musste. Gibbs' Team und Fornell finden heraus, dass der Ex-MI6-Spion Scott offenbar einen Rachefeldzug plant, der mit der Operation "Juniper Strike" zusammenhängt, bei der eine russische Agentin zu Tode kam.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
