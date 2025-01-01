Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Gezinkte Karten

"CBS Serien"Staffel 13Folge 4
Gezinkte Karten

Gezinkte KartenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Gezinkte Karten

40 Min.Ab 12

Ein junger Navy-Angehöriger kommt bei einem Autounfall ums Leben. Zuvor hatte er ein illegales Wettbüro überfallen. Außerdem wurden ihm Drogen verabreicht. Bei seinen Ermittlungen bekommt der NCIS unerwartete Unterstützung: Der ehemalige Agent Klugman, der dank Vance im Gefängnis landete, bietet seine Hilfe an. Doch Klugmans Motive beruhen nicht auf Großzügigkeit ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen