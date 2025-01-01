Zum Inhalt springenBarrierefrei
Durch die Hölle

Folge 13: Durch die Hölle

40 Min. Ab 12

Captain Smith ist mit seinem Sohn Ryan unterwegs, als er überfahren wird und an seinen schweren Verletzungen stirbt. Ryan ist zutiefst erschüttert und will sich das Leben nehmen - er droht, von einem Hochhaus zu springen. Jimmy versucht mit allen Mitteln, ihn davon abzuhalten. Dabei gibt er einiges über sich Preis. Der Rest des Teams versucht unterdessen, den flüchtigen Autofahrer ausfindig zu machen ...

