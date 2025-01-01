Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Sturz vom Dach

"CBS Serien"Staffel 14Folge 3
Sturz vom Dach

Sturz vom DachJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 3: Sturz vom Dach

41 Min.Ab 12

Alles sieht danach aus, als hätte sich Navy Sergeant Erin Hill das Leben genommen: Sie sprang vom Dach ihres Wohnhauses, was auf einem Überwachungsvideo dokumentiert ist. Doch irgendetwas scheint in dem Haus nicht zu stimmen, denn erst vor kurzem starb ein älterer Mann. Dann entdeckt Abby, dass das Überwachungsvideo gefälscht war. Offensichtlich hat jemand etwas zu verbergen ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen