"CBS Serien"Staffel 14Folge 4
Folge 4: Love Boat

41 Min.Ab 12

Auf der USS Hoover wird Lieutenant Vivian Mills umgebracht. Aktuell sind viele Zivilisten auf dem Schiff, da die Navy eine Fahrt mit den Angehörigen der Besatzung organisiert hat. Zunächst fällt Gibbs, Quinn und Jimmy ein Paparazzo auf, der sich verdächtig macht. Doch die Sängerin Kasey Powers liefert einige hilfreiche Hinweise auf Mills' Mörder. McGee beschließt unterdessen, sich mit Delilah zu verloben, will aber den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abwarten.

