Navy CIS
Folge 18: Die Leiche auf dem Dach
42 Min.Ab 12
Während die Agenten der NCIS in ihrem Büro über Duckys Buch diskutieren, fällt plötzlich ein Mann auf ein Oberlicht im Dach. Zuerst wird aufgrund seiner Kleidung angenommen, dass es sich um einen Arbeitsunfall eines Angestellten der Klimatechnikfirma handelt. Die Ermittlungen ergeben aber, dass der Tote ein polizeilich bekannter Drogenabhängiger ist und zudem Komplizen im Gebäude hat. Unterstützung bekommen die Kriminellen auch aus den eigenen Reihen der NCIS ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
