Schwere See

Staffel 15Folge 4
Folge 4: Schwere See

42 Min.Ab 16

Navy Lieutnant Ethan Wynn wird während eines Dinners mit einem Messer attackiert. In Wirklichkeit hat es der Täter aber auf Wynns Frau Helen abgesehen, die noch am selben Abend spurlos verschwindet. Bishop und Torres suchen daraufhin an Bord des Schiffes, auf dem Helen gearbeitet hat, nach Hinweisen zu ihrem Verschwinden. Dabei macht Bishop eine unangenehme Begegnung. Als Gibbs und sein Team Helens Leiche im Kofferraum ihres Autos finden, wird aus Entführung plötzlich Mord.

