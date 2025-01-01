Navy CIS
Folge 13: Zivas Geheimnis
42 Min.Ab 16
Ein alter Vermisstenfall muss neu aufgerollt werden: Vor Jahren verschwand die kleine Lily Burke gemeinsam mit ihrer Mutter Morgan. Wie sich herausstellt, wurden die beiden entführt und seither gefangen gehalten. Erst jetzt gelang es der Minderjährigen, durch ein Versteck in einer Matratze zu fliehen. Doch die Mutter befindet sich immer noch in den Fängen ihres Peinigers. Ob es dem NCIS-Team gelingt, den Mann endlich aufzuspüren?
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
