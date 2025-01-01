Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der Tote im Meer

"CBS Serien"Staffel 16Folge 15
Der Tote im Meer

Der Tote im MeerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 15: Der Tote im Meer

41 Min.Ab 12

Als sein Körper im offenen Wasser entdeckt wird, ist es für Officer Allston bereits zu spät: Die Kameraden können nur noch seine Leiche bergen. Wegen der starken Kopfverletzungen, gehen Gibbs und McGee zunächst von einem Mord aus, doch ein Bluttest gibt den Ermittlern neue Rätsel auf. Derweil muss sich Torres widerwillig um drei Hospitanten kümmern ...

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen