Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 17Folge 13
Folge 13: Die Stille nach dem Schuss

41 Min.Ab 16

Die Armee testet eine neue Waffe in einer abgesicherten Zone. Alles verläuft nach Plan, bis die ausführende Marinesoldatin Diana Murphy Anweisungen ignoriert und die Testrakete abfeuert, welche das Zielobjekt komplett zertrümmert. Zu allem Übel werden dort vereinzelte Körperteile gefunden, die, wie sich herausstellt, einem Ex-Freund von Diana gehören. Da sie mehrfach die Aufforderung ihres Vorgesetzten überhörte, muss das NCIS-Team davon ausgehen, dass sie den Mord plante ...

"CBS Serien"
