Navy CIS
Folge 6: Beste Freunde
42 Min.Ab 16
Ein Häftling wird aus dem Gefängnis entlassen. Da er nicht auf seiner Willkommensfeier auftaucht, macht man sich auf die Suche nach ihm und findet ihn schließlich tot auf. Mit einem selbstgebastelten Messer wurde er mehrmals erstochen, doch seltsam ist, dass ein Büschel Hundehaare in seiner Hand gefunden wird. Diese Spur führt das NCIS-Team zu Dante Brown, mit dem sich das Opfer eine Zelle teilte. Außerdem ist er der beste Freund von Kasie, die auf Dantes Unschuld schwört ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
