Navy CIS
Folge 11: Nur ein Bauchgefühl
42 Min.Ab 16
Beim NCIS herrscht höchste Alarmbereitschaft, als die Info durchsickert, dass der Verteidigungsminister Moses McClane während eines Treffens umgebracht werden soll. Auch die degradierten Ermittler McGee, Bishop und Torres sind vor Ort - dürfen jedoch an dem großen Fall nicht mitarbeiten. Schnell merken sie jedoch, dass sie eingreifen müssen, denn den Ermittlern Tyler und Sawyer unterläuft ein grober Fehler ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
