Folge 10: Der Soldat und das Mädchen
39 Min.Ab 12
Der Marineoffizier Rafi Nazar soll geheime Software der Navy gestohlen haben. Das NCIS-Team sucht ihn um jeden Preis, weil das Programm seinem Besitzer Zugriff auf eine Flotte Kampfdrohnen verschafft. Seine Verlobte glaubt jedoch an seine Unschuld.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
