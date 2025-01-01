Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wunden

"CBS Serien"Staffel 19Folge 12
Wunden

WundenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 12: Wunden

42 Min.Ab 12

Der Fund einer männlichen Leiche auf einer Mülldeponie ruft das NCIS-Team auf den Plan. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den IT-Spezialisten Lieutenant Junior Grade Kane Lantz, dem allem Anschein nach ein Augapfel entnommen wurde. Was hat es damit auf sich? Und warum mischt sich der Verteidigungsnachrichtendienst DIA in die Ermittlungen ein?

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen