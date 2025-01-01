Navy CIS
Folge 8: Scharfe Waffen
40 Min.Ab 12
In einem Auto auf einem Schießplatz wird die Leiche eines Navy-Reservisten gefunden. Das NCIS-Team rückt an, um den Fall zu untersuchen, doch der Mörder hat seine Spuren gekonnt verwischt. Da das Opfer von unzähligen Kugeln durchlöchert wurde, muss erst einmal das Projektil gefunden werden, das zum Tod führte. Währenddessen überlegt Kasie, ob sie sich eine eigene Waffe zulegen soll.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren